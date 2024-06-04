Son dakika: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Erdoğan açıkladı

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik tarihi nitelikte birçok adım attık. Dünyanın en kapsayıcı yaygın ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemine sahip ülkeyiz. Çalışanı, memuru, emekliyi, ücretli kesimi enflasyona ezdirmeme ilkemize bugüne kadar sadakatla bağlı kaldık.

Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Böylece bir önceki döneme göre net asgari ücret artış oranı yüzde 49, 2023 Ocak dönemine göre artış oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını söz verdiğimiz üzere Temmuz 2023'te en düşük 22 bin liraya, Ocak itibariyle 33 bin liraya çıkardık.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik.

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız.