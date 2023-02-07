Son dakika... Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Uzmanlar bu iki depremi istisnai yer hareketi olarak tabir ediyor. Çok büyük bir yıkıma sebep oldu. Coğrafyamızın en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıyayız" dedi.

Erdoğan deprem bölgesindeki 10 ili kapsayan 3 ay sürecek OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- İçişleri Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize mensup güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel, arama-kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli kargo uçağı dahil Tüm imkanlarıyla arama-kurtarma, tahliye ve yardım malzemelerinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, sahil güvenlik komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her yerinde görev başındadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara katılmaktadır.

- Depremin etkilerinin detaylı tespiti için İHA'larımızı da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye gitmektedir. Tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçlerini bölgeye göndermektedir. Altyapının yeniden ayağa kaldırılmasında görev alacak binlerce iş makinesi bölgeye doğru hareket halindedir.

Can kaybı artıyor

- Ölü ve yaralı sayımız maalesef giderek artıyor. Şu anda 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

- Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a afet bölgesindeki okullarda eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildi.

- Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır. Haberleşmede kesinti yaşanmaması amacıyla bölgeye uydu iletişim terminalleri gönderildi. Yalan haberler ve çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Yeri geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız.

3 ay OHAL ilan edildi

- AFAD'ın ülkemizin önde gelen tüm bankalarına yapılan havalelerden herhangi bir ücret alınmayacaktır. Deprem aferinin ve etkilerinin vahameti tedbirler almamızı gerektirmektedir. Deprem bölgesini afet bölgesi ilan ediyoruz. Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. 3 ay sürecek bu kararla ilgili Meclis süreçlerini en kısa zamanda tamamlayacağız.