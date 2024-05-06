Son dakika: Erdoğan kamuda tasarruf yapılacak alanları tek tek açıkladı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme azmiyle yurt içi ve yurt dışında canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Milli savaş uçağımız Kaan, 10 bin fit ve 230 hıza ulaşmayı başardı. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığımızı tebrik ediyorum.

Gaziantep'in Islahiye ilçesinde meydana gelen kazada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diyorum. Tanzanya ticaret ve yatırımlar açısından ülkemizin Doğu Afrika'daki ortakları arasında yer alıyor.

Türk firmaları 6,5 milyar dolar değerinde 14 proje üstlendi. Standart aralıklı demiryolu projesinin büyük kısmı Türk şirketi tarafından inşa ediliyor. Görüşmelerimizde ticaretimizi süratle 1 milyar dolar seviyesine taşımayı kararlaştırdık. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005'ten itibaren tekrar yoğunlaştırdık.

Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 44'e çıkardık. Ticaret hacmimiz 5.4 milyar dolardan 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı. Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı.

Müteahhitlik firmalarımız yaklaşık 1885 adet proje üstlendi. Kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Afrika ülkelerin liderlerini de çeşitli vesilelerle Türkiye'de misafir ettik. DEAŞ ve Eş Şebab gibi terör örgütlerine karşı mücadelelerinde Türkiye Afrika'daki kardeşlerine en güçlü destek veren ülkedir. Türk üniversitelerinin misafir öğrenciler için giderek bir eğitim üssü haline geldiğini görüyoruz. Afrika'yı ziyaretlerimizde Türkçe konuşan, kendisini milletimizin gönül elçisi olarak gören bakan, iş insanları, akademisyen, siyasetçilerle karşılaşıyoruz. Yıllarca Afrika'nın kaynaklarını sömürmüş emperyalist güçleri bu tablo rahatsız etmektedir.

"Türkiye ekonomisi için yıllık 3 milyar dolar"

Kıtayla ilişkilerimizin kısa sürede bu kadar hızlı ilerlemesinde Türkiye mezunlarının çok büyük rolü vardır. Resmi kanalların tıkandığı yerlerde gönül elçilerimiz devreye giriyor, düğümleri çözüyor, süreci kolaylaştırıyor. Bugün dünyanın 198 farklı ülkesinden yaklaşık 340 bin öğrenci Türkiye'de yükseköğrenim görüyor.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız payın artması korkulacak değil gurur duyulacak bir tablodur. Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya gibi ülkeler tabiri caizse bu işin kaymağını yiyordu. Uluslararası öğrencilerin yüzde 70'e yakını halen bu ülkelerde eğitim alıyor. Türkiye ekonomisi için bu rakam yıllık 3 milyar dolardır.

Türkiye'ye yabancı öğrenci gelmesin demek, devletimizin nüfuz alanı büyümesin, ülkemiz kabuğunu kırmasın demektir. Kanun, nizam ve genel ahlaka aykırı davranan varsa devletin ilgili kurumları gereğini yapar ve yapacaktır. Bazı 5. kol elemanları tarafından medya ve sosyal medyada körüklenen lümpen ırkçılığın asla iyi olmadığı açıktır.

"Bunların derdi ne Türkiye ne Türkçe'dir"

Muhalefet çevrelerinin de bazı söylem ve eylemleriyle de radikal faşizme meyletmesi Türkiye siyaseti adına gerçekten üzüntü vericidir. Tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Bunların derdi ne Türkiye ne Türkçe'dir. Bunlar içlerindeki marazı ve nefreti sürekli birilerine yönelterek egolarını tatmin etmeye çalışan zavallılardır. Vatanına sahip çıkmak, ayrımcılık yapmak, yabancı turistleri, öğrencileri, sığınmacıları nefret objesi haline getirmek demek değildir. Yıllık 54.3 milyarlık gelirle turizmi baltalayan bu faşist çapulculara asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız.

"27 anlaşma ile ziyaretimizi taçlandırdık"

13 yıllık aradan sonra geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz Irak ziyaretimiz sonuç ve içerdiği mesajlar açısından tarihi öneme sahipti. Irak Cumhurbaşkanı ve başbakanı ile güvenlik, enerji, su başta olmak üzere konuları detaylıca ele aldık. 27 anlaşma ile ziyaretimizi taçlandırdık. Bölgemizin geleceğini belirleyecek Kalkınma Yolu Projesi'nde 4'lü mutabakatla kritik bir eşik de aşılmış oldu. Ticaret hacmimizi daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğunu ifade ettik. Erbil'de verimli, olumlu, samimi istişareler gerçekleştirdik.

"PKK'nın terör örgütü ilan edilmesini bekliyoruz"

Irak hükümetinin PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi mühim bir adımdır. PKK'nın terör örgütü olarak ilan edilmesini beklediğimizi de ifade ettik. Irak Türkmeni kardeşlerimizle bir araya gelerek yanlarında olduğunu ifade ettik. Erbil'de verimli, olumlu, samimi istişareler gerçekleştirdik. DEAŞ ve PKK fark etmeksizin terör belası Türkiye için olduğu kadar Irak için de büyük tehdit kaynağıdır.

Bölgemizin ekonomik gelişmesi, siyasi huzura ve istikrara kavuşması terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Kuzey Irak'taki terör bataklığını tamamen kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Suriye'de yarım kalan işimizi vakti ve saati geldiğinde mutlaka tamamlayacağız.

Kandil ve Suriye'deki terör baronları her fırsatta ülkemizi karıştırmaya, siyasete müdahale etmeye, vatandaşlarımızın üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerdir. Hiçbir devlet böyle bir tehdidi görmezden gelemez. Manevra alanı iyice daralan bölücü örgüte neşteri önümüzdeki süreçte vuracağız. Yakın dönemde Irak seyahatimizin etkilerini geniş bir yelpazede inşallah görmeye başlayacağız.

"İkili ticaretimizi dengeli şekilde 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

Almanya Cumhurbaşkanının resmi ziyareti, AB, ekonomik ilişkiler, savunma sanayi kısıtlamaları ve yabancı düşmanlığı konularını tekrar gözden geçirmek için fırsat teşkil etti. İki müttefike yakışmayan savunma kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini açıkça söyledik.

Irkçı saldırılarının engellenmesi ve faillerin cezalandırılması konusunda beklentilerimizi ifade ettik. İkili ticaretimizi dengeli şekilde 60 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Türkiye, AB ve birlik üyesi ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye isteklidir. Bunun için AB'nin ideolojik körlükten kurtulması gerekiyor. Avrupalı liderler bu gerçeği ne kadar erken görür kabullenirse kendileri için o kadar iyi olacaktır.

"Hamas'ın açıklamasından memnuniyet duyduk"

Biz ortak coğrafyamızın daha kötüye gitmemesi savaşların yayılmaması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim telkinlerimizle Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği açıklamasından memnuniyet duydum. Şimdi aynı adım İsrail tarafından da atılmalıdır. Batılı ülkelerin İsrail yönetimine baskı yapmaya çağırıyorum.

"Yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri alıyoruz"

Türkiye'yi her alanda güçlendirecek, kalkındıracak daha ileri seviyelere taşıyacağız. Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokolü yağış mevsimi öncesinde afet riskini en aza indirme yolunda atılmış kıymetli adımdır. 111 adet iş makinasının DSİ'ye verilmesiyle etkinliği artırıyoruz. Yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri alıyoruz.

"Son dönemde yüreğimizi yakan birçok hadise yaşadık"

Dikkatsizlik, tedbirsizlik ve ihmaller sebebiyle son dönemde yüreğimizi yakan birçok hadise yaşadık. Beşiktaş, Gayrettepe'de 29 işçi kardeşimiz göz göre göre hayatını kaybetti. Antalya'da bir insanımızın vefat ettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik faciası meydana geldi. Küçükçekmece'de belediyenin açıp öylece bıraktığı suda bir kardeşimiz can verdi.

Engellenebilecek insani dramları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu konuda hükümeti, belediyesi, vatandaşı ile hepimize sorumluluk düşüyor. İlgili bakanlıklarımız denetimlerini bundan sonra yoğunlaştıracak, milletin yüreğine ateş düşürenler hukuk önünde hesap verecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı.

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma günü'nü tebrik ediyorum"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Beşiktaş'taki gibi iş cinayetlerinin gündeme taşınması beklerdim. Birkaç vicdan sahibi kuruluş dışında bu konuları konuşan olmadı. 1 Mayıs 210 etkinlikle şölen havasında kutlandı. Lafa gelince emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden işçi bayramında polisimize taş ve sopayla saldırarak kutlamayı tercih etti.

Siyasette ve toplumda yumuşama istemeyen marjinal odaklara maalesef malzeme verilmiştir. Siyasetten emekliye sevk edilenler dahil kimi çevrelerin 31 mart sonrası yapıcı atmosferi zedelemek için yoğun uğraş içinde oldukları anlaşılıyor. Muhalefetin de sorumluluk bilinciyle hareket ederek tek sermayesi gerilim ve kutuplaşma olanların oyunlarına gelmemesini bekliyoruz. Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının azgınlıklarına rağmen soğukkanlı polislerimizi kutluyor hepsinin tek tek alınlarından öpüyorum.

"Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız"

Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Şubat ayında işsizlik oranımız yüzde 8,7 olarak gerçekleşti. İş gücü piyasamızda bir dengesizlik oluştuğunu görüyoruz. Özel sektörümüzün en çok şikayet ettiği konuların başında işçi bulamamak geliyor. Bundan sonra ihtiyaç duyulan beceri ve etkinlikleri geliştirmeye odaklanacağız. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz. Doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık inşallah yine başaracağız.

Amacımız geçici rahatlamalarla sorunu ötelemek değil. 85 milyonun tamamı için kalıcı refah artışını sağlamaktır. Seçim döneminde popülizme meyletmedik. Hedeflerimize ulaşmak için para, maliye ve gelirler politikalarımızı ahenk içinde yürütüyoruz. Verimliliği artırmak, ekonomimizi daha rekabetçi kılmak için yapısal reformlara hız kazandıracağız.

"Dış ticaret önemli ölçüde iyileşti"

3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık. 1 trilyon 281 milyar liraya ulaşan 210 yatırım için ön başvuru yapıldı. Enflasyon oranlarının genel olarak öngörülerimizle uyumlu ancak gıda ve hizmetler gibi bazı alanlarda yüksek seyrettiğini farkındayız. Yıllık enflasyon inşallah yaz aylarında düşecektir. Dış ticaret dengesi önemli ölçüde iyileşti. 31, 8 milyar dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç cari denge ise Şubat ayında yıllık 36 milyar dolar fazla verdi. Turizmde ilk 3 ayı rekorlarla tamamladık. 9 milyonu aşan ziyaretçi ile 9 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Orta vadeli programımız hamdolsun başarılı şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 700 baz puan seviyelerinden 290 baz puan seviyesine geriledi. Risk primimiz daha da düşecek. Son 1 yılda 16,8 milyar dolar net portföy girişi oldu. Bankacılık sektörü ve reel sektörünün dış borç çevirme oranları yükseliyor.

"Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir"

Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Asya Altyapı ve Kalkınma Bankası ile 50 milyar dolara yakın parayı kalkınma projelerimizde kullanacağız. Kredi derecelendirme kuruluşları not artırımına gidiyor. Türkiye ekonomide belirlediği hedeflerine daha çok üreterek, ihracat yaparak varabilir. Biz zengin yeraltı kaynaklarına sahip değiliz. Petrolümüzü, doğalgaz ve madenlerimizi yeni yeni keşfetmeye, işlemeye, ekonomiye kazandırmaya başladık. Gabar'da günlük 40 bin varili geçti. Yıl sonuna doğru bu rakam 100 bin varile ulaşacak.

"Kamu olarak biz öncülük ve rehberlik edeceğiz"

Enerji faturamız büyümemize paralel olarak kabarıyor. Üretim, yeni pazarlara ihraç ederek, içeride tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Daha az kaynak kullanarak daha büyük etki oluşturacak projelere ağırlık vereceğiz. Buna kamu olarak inşallah biz öncülük ve rehberlik edeceğiz. Kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, hizmet içi eğitim, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız. Ekonomi yönetimimizi bu konuda gerekli çalışmaları tekemmül ettirmek için talimatlandırdım.