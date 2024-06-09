SON DAKİKA... Erdoğan'dan 'e-sigara' açıklaması: İnsanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz

Son dönemlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektronik sigaralar yaygınlaştı.

Sigara karşıtlığıyla bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı kapsamında Türkiye ile dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü'nde buluştu.

Erdoğan, elektronik sigarayla Türkiye'ye yasal olarak girmenin mücadelesinin verildiğini, kaçak yollardan sızmalar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı, "Bizim şu anda gümrükler bu konuda iyi bir mücadele veriyor. Bize farklı yollardan gelenler oluyor. Biz şu ana kadar buna müsaade etmedik" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "(Elektronik sigaranın ülkeye kaçak girişi) Bazı, hepinizin de duyduğu, bildiği markalar var. Müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz çünkü onun daha zararlı olduğunun tespitini de yaptık, çıkardık. Çünkü biz insanımızı zehirlemeye asla müsaade edemeyiz, bunun için de bu gayretin, bu önlemlerin alındığı bir yapıyı inşa ediyoruz."