Son dakika: Erdoğan'dan sürpriz karar! Üç bakanlıkta üst düzey isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları, 14 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kararlar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alındı ve yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Aynı şekilde, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin görevine son verilerek Musa Heybet bu göreve getirildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz da görevden alınarak yerine Yasin Ayfer Erkoç atandı.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atanırken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Berat Çonkar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ise Kerim Taşkıran ve Muhammed Talha Pamukçu atandı​.