Son dakika: Fadıl Akgündüz hakkında tutuklama kararı
Son dakika gelişmesi… Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz Siirt'ten SEGBİS ile katıldı.
Davanın tutuksuz sanığı yeğeni Mehmet Salih Obut ile bazı müştekiler de mahkeme salonunda hazır bulundu.
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.
Daha sonra Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verildi.
Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla dava açılmıştı.