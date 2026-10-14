Son dakika: FETÖ ve DEAŞ'a dört ayrı operasyon: 33 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik dört ayrı operasyonda 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmalarda örgütlerin finansmanı ve güncel yapılanmaları mercek altına alınırken, Eskişehir'de ABD bağlantılı bir şirket üzerinden yapılan para transferleri incelendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik dört ayrı operasyonda toplam 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, şüphelilerden birinin yurt dışında olduğunu ve diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Sosyal medya hesabından bilgi veren Gürlek, operasyonların Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Eskişehir'de ABD bağlantılı para transferleri incelendi
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu paraların örgütün yeniden yapılanmasını finanse etmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi.
Bu kapsamda 10 şüpheliden 9'u yakalanırken, bir şüphelinin arandığı bildirildi.
İzmir'de iki ayrı soruşturma
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla üç şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. İki kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Örgütün güncel yapılanmasına ilişkin diğer soruşturmada ise İzmir merkezli dört ilde 21 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin örgütsel faaliyet yürüttüklerinin değerlendirildiği aktarıldı.
Ağrı'da DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmalarda görev alan başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.
Gürlek, açıklamasında şu mesajı verdi:
"Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz."
FETÖ’NÜN HİÇBİR FİNANS AĞINA, HİÇBİR ÖRGÜTSEL FAALİYETİNE, HİÇBİR YENİDEN YAPILANMA GİRİŞİMİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ! Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde; devletimizin bekasını, millî irademizi ve hukuk düzenimizi hedef alan FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla ve tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda bugün İzmir, Eskişehir ve Ağrı’da Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 35 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Soruşturmalarda FETÖ’nün yurt dışına uzanan finansal bağlantılarına, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine ve güncel yapılanmasına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ABD’de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden, Türkiye’den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Söz konusu transferlerin FETÖ’nün yeniden yapılanmasının finansmanında kullanılabileceği değerlendirildi. 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkin 3 şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın’da operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 2’si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir diğer soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 21 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındı. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada ise Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu önemli soruşturmaları titizlikle yürüten Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza, İl Emniyet Müdürlüklerimize, Jandarma Komutanlıklarımıza ve operasyonlarda emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) October 14, 2026