Son dakika: FETÖ ve DEAŞ'a dört ayrı operasyon: 33 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik dört ayrı operasyonda toplam 35 şüpheliden 33'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Gürlek, şüphelilerden birinin yurt dışında olduğunu ve diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından bilgi veren Gürlek, operasyonların Eskişehir, İzmir ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Eskişehir'de ABD bağlantılı para transferleri incelendi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, ABD'de bulunan FETÖ bağlantılı bir şirket üzerinden Türkiye'den gönderilen gıda ürünleri karşılığında para transferleri yapıldığı belirlendi. Bu paraların örgütün yeniden yapılanmasını finanse etmek amacıyla kullanılabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda 10 şüpheliden 9'u yakalanırken, bir şüphelinin arandığı bildirildi.

İzmir'de iki ayrı soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock yazışmaları, Bank Asya ve HTS kayıtları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla üç şüpheliye yönelik İzmir ve Aydın'da operasyon düzenlendi. İki kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Örgütün güncel yapılanmasına ilişkin diğer soruşturmada ise İzmir merkezli dört ilde 21 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin örgütsel faaliyet yürüttüklerinin değerlendirildiği aktarıldı.

Ağrı'da DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gürlek, soruşturmalarda görev alan başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.

Gürlek, açıklamasında şu mesajı verdi:

"Kim hangi şirketin, hangi finansal ilişkinin veya hangi yapının arkasına saklanırsa saklansın; terör örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmaya, yasa dışı para akışlarını ortaya çıkarmaya ve örgütsel yapılanmalarını tüm unsurlarıyla çökertmeye devam edeceğiz."