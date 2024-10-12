Son Dakika: Gaziantep'te aile katliamı: Eşini ve dört çocuğunu öldürüp intihar etti
Son Dakika Haber: Türkiye İstanbul Fatih'te yaşanan ve iki genç kızın vahşice katledildiği katliamın şokunu atlatamamışken dehşet verici bir haber de Gaziantep'ten geldi. Şahinbey ilçesinde bir baba, eşini ve dört çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
19 yaşındaki Semih Çelik adlı gencin Ayşenur Halil'i (19) öldürdükten sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i katledip parçalara ayırdığı dehşet verici olayın şokunu yaşarken, kan donduran bir olay da Gaziantep'te yaşandı.
Gaziantep'in Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü.
Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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