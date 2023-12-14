Son dakika gelişmesi! CHP 5 şehir adayını açıkladı

CHP 5 şehirde adaylarını belirledi. İstanbul, Ankara, Bursa, Bolu ve Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adaylar belli oldu.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özkan ve Balıkesir'de Ahmet Akın aday oldu.

CHP'nin, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 5 büyükşehirde belediye başkan adaylarını belirlediği bildirildi. CHP'nin açıkladığı adaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haber Global Ankara muhabiri Saliha Çolak canlı yayında şu bilgileri paylaştı:

-CHP, İstanbul için önce İYİ Parti'ye giderek iş birliği şansını denemiş ve olumsuz yanıt almıştı. İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla yola çıkma kararı almasının ardından CHP, DEM ile görüştü ve partiden açık kapı bırakıldığı görüldü. Ekrem İmamoğlu adaylığını kendisi de ilan etmemişti, parti içindeki kurallara riayet etmişti.

-Ankara'dan Mansur Yavaş aday gösterildi.

-Tanju Özcan 100. yıl affıyla geri dönmüştü ve bu kararı hemen sosyal medya hesabından paylaştı.

-Geçen seçimlerde Ahmet Akın, Balıkesir'de aday olarak gösterilecekti. Ancak ittifaklar nedeniyle mümkün olmamıştı. Ahmet Akın bu seçimlerde uzun süredir hazırlandığı yerde aday olacak.

-Mustafa Bozbey'in de bir adaylığı söz konusuydu ancak bir ilerleme kaydedilememişti. Bursa açısından nasıl bir sınav olacak, göreceğiz. Detayları takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz.