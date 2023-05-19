Son dakika gelişmesi...Erdoğan Sinan Oğan'la görüştü

Seçimlerde aldığı oy oranıyla herkesi şaşırtan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçim görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın programında yoktu

Bir saat süren kabul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında olmayan bu görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan, görüşmenin ardından Dolmabahçe'den ayrıldı.