Son dakika gelişmesi...İstinyePark’ta yangın çıktı!
İstanbul Sarıyer’de Katar Caddesi üzerinde yer alan yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğündeki İstinyePark AVM’de yangın çıktı. Çatısına yeni katların inşa edildiği alışveriş merkezindeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
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Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2003 yılında tasarlanan, 2007'de inşaatı tamamlanan ve 2020 yılında Katar Devleti’nin ortak olduğu İstinyePark alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Hali hazırda çatı katında yeni eklentilerin inşa edilmesi için çalışmalarının yürütüldüğü İstinye Park’taki yangın İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.