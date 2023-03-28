Son dakika gelişmesi...Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla Millet İttifakı'na eleştiriler getirmesinin ardından bugün Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a mesaj atarak yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşeceğini ve istifa edeceğini açıkladı.

Ağıralioğlu, Ersoy'a yaptığı açıklamada "Yarın Akşener'le helalleşeceğim" dedi.

Akşener randevuyu iptal etti iddiası

Öte yandan Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Ağıralioğlu ile olan randevusunu iptal ettiğini duyurdu.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Size bir son dakika haberi vereyim: Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesin tv'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti sözcüsü Zorlu'dan açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada “İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir” dedi.

Resmen istifa etti

Yavuz Ağıralioğlu, resmi olarak partisinden istifa etti. Söz konusu gelişmeyi Gazeteci Mehmet Akif Ersoy duyurdu.

İstifa dilekçesini veren Ağıralioğlu dilekçesinde ''gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum'' dedi.