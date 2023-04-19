Son dakika haberi...ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı

ABD yüksek mahkemesinin, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etmesinin ardından Halkbank'ın hisseleri %9.9 yükseldi.

ABD yüksek mahkemesi, İran'ın ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olmakla itham edilen kamu bankası Halkbank'ın temyiz başvurusunu değerlendirmekteydi.

Kamu bankası olduğu için dokunulamaz

Daha önce ABD'deki bir alt mahkeme Halkbank'ın ABD'de yargılanmasına imkan veren bir karar almıştı. Halkbank alt mahkemenin kararına itiraz etmiş, bir kamu bankası olması nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağını, devletlerin sahip olduğu dokunulmazlıktan yararlanma hakkı olduğunı iddia etmişti.

Haberin ardından Vakıflar Bankası'nın hisseleri de %9.9 yükselirken, bankacılık endeksi %4'ün üzerinde arttı.