Son dakika... Hain darbe girişimi üzerinden 8 yıl geçti: Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaretinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili İstanbullular, şehitlerimizin yakınları, kahraman gazilerimiz sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. senesindeyiz. Yine tek yürek tek bilek olarak bir aradayız. Meydanlara koşan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sadece köprü üzerinde 34 vatandaşımızı şehit verdik. Hafızamıza kazınan o sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür diyen milli irade kahramanlarını şükranla anacağız.

Şehitlerimizin kahramanlıklarını dilden dile anlatacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, utanmadan 'danışıklı dövüş' diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz. Bu millet istiklaline dokunan her oyunu nasıl bozmuşsa bozmaya devam edecektir. Şehitlerimizi unutmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.