Son dakika... Hakan Fidan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantsı düzenledi. Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü" diye konuştu.

Hakan Fidan'ın açıklaması şöyle:

"İran'dan gelen vefat haberleri bizi derinden üzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke İran'ın acısını derinden paylaşıyoruz. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren temas halinde olduk. Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü. İran halkının başı sağ olsun".