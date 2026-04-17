Son dakika... Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sonel hakkında Gülistan Doku soruşturması kapsamındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, iddialara ilişkin mülkiye müfettişi de görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında Sonel açığa alınırken, iddiaların tüm yönleriyle inceleneceği bildirildi.

Ne olmuştu?

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Gözaltındaki 9 kişinin emniyet ve savcılıktaki işlemleri devam ediyor.