SON DAKİKA: Halil Umut Meler’e saldırı davasında yeni gelişme! Faruk Koca için 13 yıl hapis talebi

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve üç sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Faruk Koca, “tehdit”, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık" suçlarından yargılanıyor.

İddianameye göre, Meler’in başına ve vücuduna aldığı darbeler kemik kırığına neden oldu ve Koca hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, diğer üç sanık için de benzer suçlardan farklı sürelerle hapis cezaları talep ediliyor.

T24'ün haberine göre; iddianamede, Çelikkaya ve Şahin’in, Halil Umut Meler’in kamu görevini yerine getirirken kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralanmasına yol açtıkları ifade edildi ve 10 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanık Osman Erkam Can ise “yaralamaya teşebbüs” suçundan yargılanıyor ve 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanıklar ayrıca spor müsabakalarından men edilme talebiyle de karşı karşıya.