Son dakika: Hamas’ın yeni lideri belli oldu! Yahya Sinvar kimdir?

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Yahya Sinvar kimdir?

Sinvar, 1962’de Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus mülteci kampında dünyaya geldi.

Aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında gizli bir örgüt kurmak suçundan ikinci kez tutuklandı. Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında hakkında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 24 yıl hapis yattıktan sonra 2013’te serbest bırakıldı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd gücünün de kurucusudur.