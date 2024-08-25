Son dakika: Hizbullah açıkladı: İsrail'e saldırı neden ertelendi?

İsrail'in kuzeyinde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Karşılıklı saldırılar dün geceden beri devam ediyor. İsrail başbakanı Netanyahu, Lübnan'a bu sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi ve İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.

Hizbullah İsrail'e yönelik misillemenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu ve İsrail askeri üsleri ve kışlalarının hedef alındığını açıkladı. Hizbullah lideri Nasrallah operasyonla ilgili olarak, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı.

Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. İsrail'e 340 roket fırlattık. Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Onlar için istihbarat yenilgisiydi. Operasyonumuz planlandığı gibi sona ermiş oldu. Bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz" dedi.

Hizbullah lideri Nasrallah: ''Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazzeye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsraile saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsraile saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik.'' açıklamasında bulundu.

"İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı"

Hizbullah lideri Nasrallah operasyonla ilgili detayları aktardı

Nasrallah, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Misillemeyi geciktirmek cezanın parçası. Operasyona Erbain günü adını verdik. Lübnan'daki sivilleri koruyoruz. Hedef askeri olacaktır. Bu operasyonlarda iki silah kullanıldı. Askeri hedef Tel Aviv şehrine yakındı. Büyük hedefleri belirledik. İntikam almaktan vazgeçmedik, bu ilk aşamaydı. Drone'ların tamamı hazırdı. Bu bizim ilk kez o bölgeden droneları gönderdiğimiz saldırı oldu. Tüm fırlatma bölgeleri çalıştı. İsrail'e 340 roket fırlattık. Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Onlar için istihbarat yenilgisiydi. Operasyonumuz planlandığı gibi sona ermiş oldu. Bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz.

Netanyahu'dan yeni açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü Lübnan'da düzenlenen saldırıların Hizbullah'a karşı yürüttüğü askeri harekatın "son sözü" olmadığını açıkladı. "Hizbullah'a şaşırtıcı, ezici darbeler indiriyoruz... Bu, kuzeydeki durumu değiştirmeye ve sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmeye yönelik bir başka adım. Ve tekrar ediyorum, bu son söz değil," diyen Netanyahu, Ordunun binlerce kısa menzilli roketi imha ettiğini söyledi.

Hamas, İsrail'e yönelik saldırılarından dolayı Hizbullah'ı kutladı

Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Açıklamaya göre Hamas, Tel Aviv'in Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikasta misilleme olarak İsrail'in derinliklerinde stratejik ve hassas hedeflere nitelikli bir saldırıyla karşılık vermesinden dolayı Hizbullah'ı tebrik etti.

Hamas, bunun, İsrail'e atılmış güçlü bir tokat olduğunu ve Tel Aviv'e "Filistin ile Lübnan halkına karşı işlediği suç ve terörün karşılıksız kalmayacağı" mesajı verdiğini belirtti.Ayrıca Hamas Filistin, Lübnan, Yemen ve Irak'ta devam eden saldırıları ve işlediği suçların yanı sıra İsrail'e verdiği destek ve ortaklığından dolayı Lübnan'da yükselen gerilimin yansımalarından tam anlamıyla ABD'yi sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, Hizbullah'la gerginliğin ardından bazı bölgelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdı

İsrail ordusu, Hizbullah ile bu sabah yaşanan gerginliğin ardından güvenlik talimatları kapsamında bazı bölgelere getirdiği kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'i hedef almayı planladığı iddiasıyla Lübnan'a yapılan "önleyici saldırısıyla" birlikte İç Cephe Komutanlığı güvenlik talimatları çerçevesinde belirli bölgelere getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Celile, Hayfa, işgal altındaki Golan Tepeleri’nin güneyindeki yerleşim birimleriyle Beit Shean, Vadi Ara, Daliyet el-Karmel, Sharon ve Dan yerleşim bölgelerindeki kısıtlamaların saat 12.30 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.Lübnan sınırındaki çatışma hattının belirli bölgelerinde (işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve güneyindeki yerleşim birimlerinde) ise kısıtlamaların kısmen kaldırıldığı belirtildi.

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail ile gerginliğin durdurulması için harekete geçti

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerginliğin durması için "Lübnan'ın dostlarıyla" bir dizi temaslarda bulunduğu bildirildi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin ülkenin güneyinde yaşanan gelişmelerin takip edilmesi için evinde bakanlarla toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Lübnan'ın öncelikli hedefinin İsrail saldırılarının durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının "tam bir şekilde" uygulanması olduğuna işaret edilen açıklamada, Başbakan Mikati'nin sabah tırmanan gerginliğin durması için "Lübnan'ın dostlarıyla" bir dizi temaslarda bulunduğu ifade edildi.Açıklamada, Lübnan'ın Gazze'de ateşkes sağlanması için sürdürülen uluslararası çabalara destek verdiği vurgulandı.

Lübnan'ın ilgili uluslararası örgütler ve acil durum planının uygulanması için sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halinde olduğuna yer verilen açıklamada, toplantıda çatışma bölgelerinde acil durum hücreleri, yakıt, gıda, barınma ve sağlık gibi acil durum hizmetlerine ilişkin durumun ele alındığı kaydedildi.

ABD ve İsrail Yahya Sinwar'ın peşinde

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail ve ABD Gazze'de Hamas lideri Yahya Sinwar'ı aramak için büyük miktarda kaynak harcadı ancak beklenen sonuç alınamadı. Habere göre Shin Bet, Sinwar'ın iletişimini kesmek için özel bir birim kurdu ancak Sinwar'ın uzun süredir elektronik ortamda mesaj göndermemesi ve kuryelere güvenmesi arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Arama çalışmalarına yardımcı olması için ABD'nin İsrail'e yeraltı radarı sağladı ancak bununla da ciddi bir ilerleme sağlanamadı.