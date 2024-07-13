Son dakika... İsrail, Gazze'deki 'güvenli alanı' vurdu: En az 71 kişi hayatını kaybetti, 289 yaralı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısındaki yerinden edilmiş binlerce kişinin yaşadığı El-Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalcilerin Han Yunus kentinin Mevasi bölgesindeki vatandaşlara ve yerinden edilmiş kişilere yönelik gerçekleştirdiği katliamda 71 kişi hayatını kaybetti ve 289 kişi yaralandı. Yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus'ta Mavasi bölgesine düzenlenen saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın hedef alındığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mavasi'ye yönelik hava saldırısında Dayf ve diğer ilgili kişilerin hedef alındığını ileri sürdü.

İsrail güçleri, 7 Mayıs'ta Mısır sınırındaki kentte başlattıkları operasyonun ardından Refah'ta yerinden edilenlerin Filistinlilerin Han Yunus'a taşınmasını emretmiş, sonrasında El Mevasi'yi "güvenli bölge" ilan edilmişti.