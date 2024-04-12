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Son dakika: İsrail Gazze'deki kampı vurdu: TRT Arapça ekibi de oradaydı! Yaralılar var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

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İsrail saldırısında TRT Arapça'nın kameramanı Sami Şahade yaralandı.

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