Son dakika: İsrail Gazze'deki kampı vurdu: TRT Arapça ekibi de oradaydı! Yaralılar var
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.
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İsrail saldırısında TRT Arapça'nın kameramanı Sami Şahade yaralandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı https://t.co/wwapYgSpJW— AA Canlı (@AACanli) April 12, 2024
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