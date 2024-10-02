Son dakika: İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı

İsrail ordusu, saldırı öncesinde sivillerin zarar görmemesi için uyarılar yapıldığını ve hedeflerin hassas mühimmatla vurulduğunu belirtti. Saldırılar sırasında bölgeden büyük patlama sesleri duyuldu ve birçok sivil bölgeden tahliye edilmeye çalışıldı.

İsrail'in son günlerde Beyrut ve çevresine yönelik saldırıları, özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından arttı. Saldırılarda 21 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'da yoğunlaşan operasyonları, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırıyor​.