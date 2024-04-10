Son dakika: İsrail'e ihracat kısıtlaması... Erdoğan'dan açıklama: Devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mensuplarıyla bayramlaştı. Video mesaj yoluyla gerçekleşen bayramlaşmada Erdoğan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ülkemizin 21 yıldır sergilediği dik duruşu yok sayanları Allah’a havale ediyoruz. Yalan üzerinden kendi devletine iftira atanları, akla, vicdana davet ediyorum” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin davası için elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyledi.

"İnsani yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğiz"

Türkiye’nin dünyada Gazze’ye en fazla yardım eden ikinci ülke konumunda olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gazze’ye havadan yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail’e yönelik ilave tedbirler aldık. Gazze’ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında 31 Mart seçimlerine de değinen Erdoğan, “Bir kez daha 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden irade ile göreve gelenleri tebrik ediyorum” dedi.

"Milletin sandıkta verdiği mesajları analiz ediyoruz"

Seçimlerin muhasebesini yaptıklarını anlatan Erdoğan, “Milletin sandıkta verdiği mesajları analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. İstişarelerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti’nin girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıktığını anımsatan Erdoğan, “Seçim başarılarımızın arka planında milletimizle hep güçlü gönül köprüleri kurmamız var. Kendimizi yenileme, güncellemede her zaman farkımızı ortaya koyduk” dedi.

“Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimleri sonrasında AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın bu süreçten güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Erdoğan, partililere “Sizlerden aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum” diye seslendi.