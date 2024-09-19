SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'nda yangın... Binanın bir kısmı çöktü!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı metruk binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangın nedeniyle binada kısmi çökme yaşandı.
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindi Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.