SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden başladı
Son dakika gelişmesi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün yazılı açıklama yaparak İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı. Boğazın kapatılmasına neden olan olay ise bir gemide yaşanan makine arızası. Bakanlık ilerleyen saatlerde trafiğin normale döndüğünü kaydetti.
AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmasına dair yazılı açıklama yaptı.
Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Bakanlık daha sonra İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü açıldığını bildirdi.