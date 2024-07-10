SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Buna göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, "LIONFISH" isimli gemide yaşanan makine arızası nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Bakanlık daha sonra İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü açıldığını bildirdi.