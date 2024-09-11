SON DAKİKA... İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? İl Sağlık'tan açıklama: Test sonucu çıktı!

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden son dakika Maymun çiçeği virüsü açıklaması geldi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı nedeniyle karantinaya alındığı sosyal medyaya yansıdı. İl sağlıktan maymun çiçeği şüphesiyle gözlem altına alınan yabancı uyruklu kişiyle ilgili açıklama yapıldı. Hastanın döküntülerinin kullandığı ilaç kaynaklı olduğu tespit edildiği belirtilerek test sonucunun negatif çıktığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar yer aldı:

"İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişi de maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."