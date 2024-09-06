Son dakika: İstanbul'da metrobüs yangını! İtfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika haberi... İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken yoğun duman, çevreye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.
Mecidiyeköy yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında Halıcıoğlu mevkiinde yangın çıktı. Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı.
D-100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise 1 şerit trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.