Son dakika... İstanbul'da yediemin otoparkında yangın: Araçlara da sıçradı
Son dakika haberi... Pendik Harmandere'de bulunan yediemin otoparkında yangın çıktı. Yangın araçlara da sıçrarken olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
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Pendik'te yediemin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Moda Sokak'taki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
Yangın kısa sürede depodaki araç ve alkollerin bulunduğu alana sıçradı.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.