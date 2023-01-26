Son dakika... İYİ Parti'de istifa! Cihan Paçacı görevi bıraktı

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı, yazılı açıklamasında; “Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantı devam ederken istifa kararı açıklandı

İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, partideki bu görevinden istifa ettiğini, altı siyasi parti genel başkanının 11. toplantısının İYİ Parti Genel Merkezi’nde sürdüğü sırada yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Paçacı’nın açıklaması şöyle:

“- Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

- Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”

Paçacı ne demişti?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşımıştı.

Aday tartışmalarını değerlendiren Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullanmıştı.