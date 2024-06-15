SON DAKİKA... İzmir Bayındır'da orman yangını! Bir mahalle boşaltıldı
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle Buruncuk Mahallesi tahliye edildi.
AA
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İzmir'in Bayındır ilçesi Buruncuk Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılması üzerine tedbir amacıyla Buruncuk Mahallesi tahliye edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için karadan müdahale sürdürüyor.