SON DAKİKA: İzmir Buca'da orman yangını
Son dakika gelişmesi... İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
AA
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İzmir'in Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahaleye ediyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.