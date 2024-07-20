SON DAKİKA: İzmir Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesindeki Mustafa Kemal Mahallesi'nde saat 15.50 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahaleye ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.