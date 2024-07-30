Son dakika... Kahramanmaraş'ta orman yangını: Bölgeye girişe izin verilmiyor
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.
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Kahramanmaraş'ın Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 4 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 20'si gönüllü 130 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.