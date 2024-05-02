SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu hakkında hapis cezası talebi
Son dakika haberi: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.
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CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı bulunmuyor.