SON DAKİKA... Korhan Berzeg sırrı: Köyünün yakınlarında kemikler ve eşyalar bulundu

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Gönen'e bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı.

Korhan Berzeg, insansız hava araçlarıyla 250 kilometrekarelik alanda, beş kez havadan ve karadan arandı ancak bulunamadı. Berzeg'in bulmak için yürütlen arama çalışmaları ise yaklaşık altı ay önce sonlandırıldı.

Adli Tıp kemikleri inceleyecek

İHA'nın haberine göre; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemikler, elbise parçaları ve kredi kartları bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

Savcılığın ve Jandarma'nın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından sır olay aydınlanacak.

Korhan Berzeg kimdir?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) ekonomi alanında profesör olarak öğretim üyeliği yaptı.



Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.



Korhan Berzeg aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in üniversitede hocasıydı.

Berzeg’in eşi Angela Berzeg, eşinin yerini bildiren kişiye 1 milyon lira ödül verileceğini açıklamıştı.