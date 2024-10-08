SON DAKİKA: KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtları için başvuruların başladığını açıkladı.

Yurt başvurusu nereden yapılır? Yurt başvuruları son tarih

Bak'ın aktardığına göre öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yurt başvurularındaki son tarih 13 Ekim günü saat 23:59 olarak belirlendi.

Bakan Bak, paylaşımına "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz" notunu düştü.