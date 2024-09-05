SON DAKİKA: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı (GSB Yurt başvuru sonuçları sorgulama)
Son dakika haberi... Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu. Kazandıkları üniversiteler nedeniyle başka şehirlere gidecek olan öğrenciler, KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2024-2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından son dakika KYK yurt sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Binlerce öğrenci gözlerinin çevrildiği GSB Yurt başvuru sonuçları için beklenen haber geldi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2024 KYK yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı...
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak "Sevgili gençler, GSB Yurtları yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversite hayatınız boyunca yuva sıcaklığıyla hizmetinizde olacak yurtlarımıza şimdiden hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama
KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.