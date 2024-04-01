Son dakika... LGS başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

2024 LGS başvurularının ne zaman sona ereceği sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan LGS takvimi sonrasında başvurular için son tarih 1 Nisan olarak belirlenmişti. MEB'den yapılan yeni duyuru sonrasında LGS başvuru süresi uzatıldı.

LGS başvuruları ne zaman sona erecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.