SON DAKİKA: Manisa Gördes'te orman yangını!
Son dakika gelişmesi... Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin büyümemesi için büyük çaba sarf ediliyor.
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Manisa'nın Gördes ilçesindeki Boyalı Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda saat 14.35 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.