SON DAKİKA: Manisa Turgutlu'da orman yangını!
Son dakika gelişmesi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına başladı. Alevler nedeniyle bir bağ evi tahliye edildi.
AA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Avşar Mahallesi'nde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle bir bağ evi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.