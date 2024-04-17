Son dakika: MEB duyurdu... AÖL sınav sonuçları açıklandı (AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Son dakika haberi... Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları MEB tarafından yapılan duyuruyla açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçlar görüntülenebilecek.
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Açık lise olarak da adlandırılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar, öğrenci girişi yapılarak görüntülenebilecek.
Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.