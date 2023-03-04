Son dakika! Meral Akşener'den '6 Mart' kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün yaptığı açıklamanın yankıları sürüyor. Ankara’da olağanüstü siyasi gelişmeler yaşanıyor.

Saatler süren toplantılar

İYİ Parti lideri Akşener bugün ilk olarak partili belediye başkanlarıyla buluştu. Akşener daha sonra, Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi.

Saatler süren toplantının ardından Akşener’in 6 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Millet İttifakı toplantısıyla ilgili kararı da belli oldu.

Toplantıya katılmayacak

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi.