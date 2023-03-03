Son dakika... Meral Akşener'in gündemi sarsan çıkışına AK Parti'den ilk yorumu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'da 5 partinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini, partisinin ise buna karşı çıktığını söyledi. Akşener'in sözleri Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Bu sözlere AK Parti kanadından ilk yorum geldi.
Altılı Masa’nın 12. Toplantısı sonrası ortak aday konusunda uzlaşıldığı ve ismin 6 Mart’ta açıklanacağı duyurulmuştu. Toplantı sonrasında CHP ve İYİ Parti cephesinde art arda toplantılar düzenlenmişti.
Son toplantı bugün İYİ Parti’de gerçekleşti. Partinin lideri Meral Akşener, kurmayları ile GİK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası Akşener, gazetecilerin karşısına çıktı.
“İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir” diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık çağrısında bulundu.
AK Parti'den ilk yorum
Meral Akşener'in Türkiye'nin gündemini sarsan sözleri için AK Parti kanadından ilk yorum da geldi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek” ifadelerini kullandı.