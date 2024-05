SON DAKİKA... MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP liderinin gündeminin önemli bir bölümünde HDP vardı. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin partiyi kapatma davasını bir an önce sonuçlandırmasını istedi. MHP lideri tıpkı HDP gibi onun yerine kurulan DEM Parti'nin de kapatılmasını talep etti.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- 6-8 Ekim'de 37 kişinin ölümüne neden olan isyan teşebbüsünün, 83 celsede hüküm almaları hukuk devletinin gereğidir. Bu ülkenin ekmeğini yiyenler ihanetlerinin hukuki faturasına katlanacaktır. Bununla birlikte terör örgütü ile HDP arasındaki bağ ispatlanmıştır. AYM HDP kapatma davasını niçin sürüncemede bırakmakta, HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır. HDP ve devamı kapatılmalıdır.

'Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra...'

- Bay Zühtü'nün gitmesinden sonra AYM'nin elini tutan kalmamıştır. Bu iş bitmelidir. Hepinizin kanlı maskesi düşecektir. Devletin bütünlüğünü bozma amacı taşıyanların hepsine sıra gelecektir. Sokakları savaş alanına çevirenlere sahip çıkanlar aynı suçun tarafındadır. Terör ve bölücülükten bir şey beklemek akıl çıkmazıdır.

- CHP yönetiminin 6-8 Ekim olayları kararlarına siyasi demesi normalleşme ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Özgür beye ve yönetimine soruyorum; İmralı canisinin ve terör mahkumlarının affını istiyor musunuz? Türkiye topraklarında Bağımsız 'Kürdistan' kurulmasından yana mısınız? DEM'e söz verdiniz mi? Cezalar hukuksuz ise sizin için hukuk nedir, adalet nedir, millet nedir?

- Daha önce de denediler. Türkiye ve Türk milletine hiçbir hain diz çöktüremez. 10 yıldır tüm felaket girişimlerinin üstesinden gelindi. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış olanların tuzakları deşifre edilerek yakayı ele verdiler. Görünmeyen figüranların da olduğunu göz önüne alıp devlete sızma ihtimalini değerlendirmek lazım.

'Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı'

- Hazineden para alıp bu parayı düşmana havale etmek hainliktir. Teröristleri aklamak, ölen teröristlere taziye yayınlamak suçtur. Konu ne kadar oy aldığımız, kaç vekil sahibi olduğumuz değildir. Konu vatandır, istikbaldir. Meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı ve gereken ceza verilmelidir.

'Netanyahu giderek yalnızlaşmakta'

- Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Kuruluşlar aralıksız devrede olmalı. Durdurulması gereken terör devleri İsrail'dir. İsrail'de bir yarılma söz konusudur. Savaş karşıtlarının protestoları yoğunluk kazandı. Netanyahu için yakalama kararı caniler için çemberin daraldığını göstermesi yanında önemli gelişmedir. Netanyahu giderek yalnızlaşmakta güvendiği dağlara kar yağmakta. Soykırımcıların kaçışı yok. Gazze Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Anadolu'ya vaat edilmiş toprak tanımı getirenler kanı bozuk düşman çevreleridir. Kayıtsızlık gösterilirse bunun sonuçları ağır olacaktır.

'Filistin devletinin kurulması Ortadoğu'yu ve Türkiye'yi rahatlatacak'

- Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz; oyunlarla elimizden çekip alınan masum bir şehrin hüznüne şahit oluyoruz. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş ve sönmüş bir dünyadır. Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir. Bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi rahatlatacaktır.

'Kaledonya kaosun içine sürüklendi'

- Kaledonya kaosun içine sürüklendi. Kıbrıs konusunda Türkiye'ye parmak sallayan AB ülkelerinin Fransa'ya ne arıyorsun diye soramaması bize göre batının ikili yüzünden başka bir şey değildir. Fransa'nın Kaledonya'daki olaylarda Türkiye'yi sorumlu tutması utanmazlıktır.

- Dünya kabuk değiştirmekte ve bu sancılı olmaktadır. Nasıl açılacağı, açılınca nelerle karşılaşılacağı belirsizdir. Liberal düzenin kıyıya vuran enkazı doğudan vuran aydınlıkla kaldırılıp atılacaktır. Bu aydınlık Türk aklıdır.

Ekonomi mesajı

- Başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda uygulanan oyun teorisinde oyunculardan biri kazanıyor diğerleri kaybediyorsa bunun adı sıfır toplamlı oyundur. Dikkatli oyuncu kayıplarını en aza çekecek strateji izleyecektir. Bizim teklifimiz sıfır toplamlı değil artı toplamlı oyundur.

İran cumhurbaşkanının ölümü

- Kutlu hedeflerin zorlu etapları vardır. Çevremizde birbiri ile iç içe geçen olaylar vuku bulmakta. Helikopter kazası İran lideri ve beraberindeki herkesin hayatını kaybetmesine, küresel gerilimin tırmanmasına yol açmıştır. Allahtan rahmet niyaz diliyor, İran'a baş sağlığı diliyorum. Kaza mıdır sabotaj mı bilemem ama iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşması bölgesel huzur adına zorunluluktur. ABD'nin nerede durduğu berraklaşmalı. Türkiye İran'ın yanındadır. Akıncı İHA'lar sevk edilmiş ve Türkiye her türlü desteği sağlamıştır.

- Bugün İran’ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim (kuruntu) değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Her anlamda, her seviyede dikkat, temkin, tedbir, güvenlik önlemi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Yurtdışına kaçan FETÖ’cü hain ve Haşhaşilerden bazılarının ‘Onların reisini aldın, diğerlerinin de reisini bir an önce yanına al Allah’ım’ sözleri, hatırıma şu sözleri getirmiştir. İtlerin duası kabul olsaydı, gökten yağan sadece kemik olurdu. Her hain korkaktır ve ruhen ölüdür.