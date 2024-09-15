Son Dakika: MHP'de üst düzey istifa: Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş görevi bıraktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek 'talimat ve hayır dualarını' aldığını söyleyen MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş 'sağlık sebepleri'ni gerekçe göstererek istifa etti.

Demirbaş istifasını şöyle duyurdu:

* Kıymetli ülküdaşlarım, değerli hemşehrilerim yaklaşık 2 yıldır şan ve şeref ile yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevini, sağlık sebeplerinden dolayı; bayrağı daha yukarılara taşıyabilmek adına hür iradem ile bırakmış bulunuyorum.