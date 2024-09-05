SON DAKİKA... MSB kaynakları: Teğmenlerin kılıçlı yemini inceleniyor
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyetinde genç teğmenlerin kılıçlarıyla "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı eşliğinde yemin ettiği görüntülere inceleme başlatıldığını açıkladı.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan mezun olan genç teğmenlerden bazıları, 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı yemin törenin ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Görüntüler bazı kesimlerden destek bazılarından eleştiri aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları bugün konuya dair sessizliğini bozdu. Kaynaklar, "Bahse konu olan olay her yönüyle incelenmektedir. Kusur varsa gereken işlem yapılacak. Manipülasyon üretenlere itibar edilmemeli" dedi.