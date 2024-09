Son Dakika: MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemin törenine ilişkin açıklama

Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medyada gündem olan Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin kılıçlı yemin töreni görüntüleriyle ilgili devam eden incelemeye ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada "İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" denildi.

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Askerliğin temeli disiplin. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakıyor ve işlemleri de hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getiriyor. Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntüler ile ilgili başlatılan inceleme devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bahse konu olay her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle araştırılmakta ve incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır.

"Dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır"

Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun; tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı, İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği, terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması; olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletin emrindedir"

Bir kez daha vurgulamak gerekirse Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa’ya ve kanunlara bağlı olarak, millî, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca, bahse konu and ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir-Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı şimdiki hâlini almıştır.