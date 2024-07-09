SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika gelişmesi... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor.
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, bölgedeki tüm hava araçları da yangın bölgesine yönlendirildi.