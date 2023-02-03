Son dakika... Osmaniye'de deprem: Çevre illerden de hissedildi
Son dakika gelişmesi… Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken AFAD, gelişmelerin takip edildiği bilgisini paylaştı.
Haber Merkezi
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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde saat 14:05'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Kandilli'ye göre büyüklüğü 4,1
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.1 olarak duyuruldu.