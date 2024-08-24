Son dakika: Özgür Özel canlı yayında açıkladı... Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Özgür Özel'in verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

CHP'de neden tüzük kurultayı yapılıyor?

CHP Türkiye'ye demokrasi vaat ettiği için kendi içinde demokratik olmak zorunda. Hem yılların hem uygulamaların etkisiyle çağdaş sosyal demokrat partinin tüzüğü olması kadar demokratik ve özgürlükçü değil. Eksikleri var. Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde ciddi değişiklik yapılacağını vaat etmişti. Zaman açısından çok uygun değildi. Tüzüğü tartışarak yapalım istedik. Biz tüzük kurultayına gitmiyoruz, 1 haftalık değişim kurultayına gidiyoruz. 4 Eylül'de başlayacak 9 Eylül'de bitecek. Bir temsil heyeti ile Sivas'ta törenlere katılacağız ve kurultayın açılışını yapacağız. Sonra Ankara'ya geleceğiz. 5'inde tüzük komisyonumuz son çalışmasını tamamlayacak. Bu komisyon tüzükle ilgili çalışmaları yapacak ve 6'sında tüzüğümüzü değiştireceğiz. Aralıktan beri çalışmaları yapıyoruz. Görüşleri aldık, dünyadaki örnekleri aldık, akademisyenlerle çalıştık. Bu çalışmaların sonunda bir taslak var. 5 Eylül'de son şekli verilecek.

Pazartesi günü benden önceki üç genel başkan ile bir araya geleceğiz; Altan Bey, Hikmet Bey ve Murat Bey ile. Döndükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu ile tüzüğümüz konusunda önerilerini alacağız.

CHP Genel Başkan adayı olmak için yüzde 5 imza toplamak gerekiyor. Şimdi bir delege bir kişiye imza vermek zorunda değil. Ayrıca divan yüzde 10'dan fazla imza kabul etmeyecek.

Erken seçim çağrısı mı duyacağız?

31 Mart'tan hemen sonra 'Erken seçim çağrısı yapmayacağım' dedim. Bu seçim AK Parti'yi uyarmaktır. Fırsatçılık yapmamak lazımdır. Vatandaşın ekonomik krizi büyük, sorunları çok fazla. Çözmezseniz geçim olmaz, geçim olmazsa da seçim olur dedim. Kurultayda söylediklerimin arkasındayım. Ben seçimi isterim, bugünden hazırım, dünden razıyım. Ben meydan meydan geziyorum. Ben seçimden bugüne 10'uncu mitingime gidiyorum. Biz erken seçim istiyoruz teknik şartlar elimizde yok. Erken seçimden kimse kaçamaz.

Parlamenter sistem iddiası rafa mı kalktı?

Dünyada en önemli konu ekonomi. 10 ekonominin 10'su da güçlü parlamento ile yönetiliyor, 1'i de başkanlık. Hepsi katı kuvvetler ayrılığı ve bağımsız yargı. Demokratik yönetim, kuvvetler ayrılığı çok önemli. Buraya yönelmeliyiz. Her soruya güçlendirilmiş parlamenter sisteme bağlamanın seçmende karşılığı olmadığını görüyorum. Bana sorarsanız dış politika, tarım, ekonomi, sağlık cevabım var. Yönetim sistemi cevabım parlamenter sistem.

Vatandaş canı yanarken, kendi sorunu dile getirilsin isterken parlamenter sistem duymak istemiyor. Güçlü bir parlamento, denge denetim sistemleri, güçlü kurum ve kurallar başarıyı getirecek. Önümüzdeki seçimde güçlü bir parlamento inşa edeceğimizi, bağımsız yargı koyacağımızı önereceğiz.

Cumhurbaşkanı adayı mısınız?

Değilim. Ben, daha önce de anlattım. Ben Cumhuriyetin ikinci yüzyılınuın ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapmaya ve genel başkan olarak tarihe geçmek istiyorum. Ben teknik direktörüm, maçın 90 dakikasında penaltı atılacak. Ona herkese sorarak karar vereceğiz. Ben en doğrusu kimse ona attıracağım.

Aday belli mi?

Geçen sefer 6'lı masa sürekli bu gündemle meşgulmüş gibi göründüğü için çok zarar gördü. Aday tartışmalarını kenara bırakıp, bu ülkeyi hangi kadrolarla nasıl yöneteceğiz? Bizim tüzüğümüz, CHP Cumhurbaşkanı adayını ön seçim, temayülle belirler. Benim gönlümden geçen tüm üyelerin ön seçim sonucunu bildirmektir. Cumhurbaşkanı adayın tek başına karar vermektense bu daha iyi. Biz 1,6 milyon üyemize sorduk, sonuç bu deriz. Son derece çoğulcu yerden bakıyorum. Ben bu partide nerede sandık kurulduysa rekor kırdım.