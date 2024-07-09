Son dakika: Özgür Özel'den asgari ücrete zam talebi... Saat vererek çağrı yaptı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, emekli maaşı ve asgari ücrete zamla ilgili konuştu. Asgari ücrete zam talebini bir kez daha dile getiren Özel, Türkiye'ye ışık açma kapatma çağrısında bulunarak "Asgari ücrete zam istiyorsanız. Asgari ücret artsın istiyorsanız bu akşam saat 21.00'de ışıkları yakın, ışıkları kapatın" diye konuştu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçen hafta Sivas'taydık. 31 yıllık bir insanlık ayıbının 31. yılında ama birinci yılındaki kadar tepkili, yüreğinde acıyı hisseden ve adalet arayışındaki inancımızla Sivas'ta hep birlikteydik. Buradan, Madımak'ta katledilen 33 canımızı ve o günden bu yana acıyı yüreğinde hisseden aileleri, davayı ilk günden itibaren büyük bir sabırla, kararlılıkla takip eden hukukçu dostlarımızı, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki canlarımızı ve o canların can dostu tüm insanlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın Alevi'lerin Sünni'lerine kardeşliği. Buradan eşit yurttaşlığa dikkat çekiyoruz. Devlet Alevilik inancını Sünnilik inancından ayırmayana kadar bu mücadelenin takibindeyiz.

Milli takımız izledik. Gerçekten de haketmiştik. Maalesef futbolun cilveleri ve kendi içindeki hataları, verilen haksız cezalar, tartışmayı başka zemine çekenleri UEFA'nın yaptığı büyük adaletsizliğin sonucunda Milli Takımı'mız son dakikaya kadar pes etmemesine rağmen kupaya veda etmek zorunda kaldı.

Bütün takımımızı kutluyorum. Daha büyük başarıları hep beraber edeceğimize inanıyorum.

Toplumu bölüp, nefret üretenler Avrupa'da güçlenerek, faşizmi hortlatarak aşırı sağı yükselmeye çalışıyorlar. Bunun formülü soldadır. Yoksulların karnını doyurmak ve eşitlikçi politikalar üretmek bizim işimiz.

31 Mart'ta biz sizinle kavga etmeyeceğiz, yoksullar için, asgari ücretliler için, emekliler için kavga eden CHP'nin başarısı bugün sosyalistin cümleleridir. Pedro Sanchez, başardı. İngiltere İşçi Partisi Parlamentoda büyük çoğunluğu sağladı. Paris'te aşırı sağ tehlikesi varken, Avrupa'da en çok soydaşımızın olduğu üç ülkeden biri Fransa. Fransa'da demokrasi güçleri birleşti. İlericiler, solcular birinciliği elde etti. Türkiye'de formülü bütün Avrupa'ya ve dünyaya bir kere daha hatırlatıyorum.

Dünyanın bütün demokratları bir araya gelecek faşizmi eninde sonunda yenecek.

Biz CHP olarak milleti bugünkü halini de arayacak hale getirecek 4 bin 500 dolarlık yanlış istikametten Gazi Atatürk'ün gösterdiği 10 kat daha zengin ve mutlu olacağımız bambaşka bir istikamete götüreceğiz. CHP iktidarında ilk seçimlerden sonra kurulacak hükümette CHP iktidarında 10 yıl sonra toplamda yaşanacak olan şudur. AK Parti'nin yaptığı gibi biz de 0 atacağız. Ama onlar gibi enflasyonu yükseltip 0'lar sığmayınca hem paradan hem maaştan hem etiketten 0 atmayacağız. Bir 0 atacağız. O sıfırı etiketten atacağız, maaştan atmayacağız.

31 Mart'ta doğru yaptınız. Hizmete önceleyen adaylara oy verdiniz. Sizi pişman etmedik etmeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde CHP'ye Türkiye İttifakı'na oy verdiğinizde 10 yıl sonra cebinizdeki paranın 10 kat daha değerli olduğunu göreceksiniz.

Yapılan ilk genel seçimlerde partimiz iktidar olacak. Türkiye zenginleşecek herkes rahatlayacak.

Biz bir yıl önceden beri Kıbrıs'a Kıbrıs gazisiyle gitmek için çalışıyoruz. 2 gün sonra gidiyoruz. Buradan Erdoğan çağırdı Özgür Özel reddetti diye bir şey yok. Çok önceden planladığımız şekilde 2 gün önceden gideceğiz.

Milli Eğitim Komisyon Başkanı iki yıl önce Öğretmenlik Meslek Kanunu getirdi ve en iyisi budur bundan sonra değişmeyecek dedi. Şimdi yeni gelen bakan yapılanı bozuyor. Bir kez daha öğretmenlerimizle ilgili bir olmadık değişiklik daha getiriliyor. Bu sefer ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar.

1 milyon atanmayan öğretmen var. Önce atanamayan öğretmen diye algı yaratmaya çalıştılar sanki bir kusurları varmış gibi. Şimdi 1 milyon öğretmenin diplomasını çalacaklar.

Yıllardır TÜİK, şeffaf olması gereken verileri açıklamaz. Tam olarak kul hakkı yemek varsa TÜİK eliyle hbu iktidarın herkese yaptığının adı da budur. TÜİK, AK Partili seçmenin de MHP'li memurun da her ay cebinden para çalışıyor.

TÜİK, bu tabloyu inkar etmedi doğruladı. Kiralarda yüzde 400 yalan var. Maaşa yapılan zam TÜİK'in verdiği rakamla yapılıyor. TÜİK, bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. TÜİK, kurumdur. İşte cebinizden parayı çalan TÜİK'in başkanını atayandır.

Asgari ücrete zam talebi

En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını savunuyoruz. Hükümet, emekliyi görmüyo, duymuyor. Asgari şimdiden 3 bin 800 eridi. Bu mücadeleyi hep beraber yükseltirsek bu zammı söke söke alacağız. Asgari ücretin 25 bin lira olmasını istiyoruz. Bu emeklilere, bu esnafa, bu çalışanlara ve bu çiftçilere hakkını vereceksin zammını yapacaksın. Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan seçim olur.

Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk. Eğer zam istiyorsan asgari ücret artsın, emekli maaş bir asgari ücret olsun diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın ışıkları kapatın. Uzaydan gözükecek. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Durmadık, yeni başlıyoruz. Zammı istiyoruz."